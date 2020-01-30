Басманный суд арестовал первого обвиняемого по делу Голунова

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:15:09+03:00

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего полицейского Романа Феофанова по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, который был оправдан по обвинению в хранении наркотиков.

По версии следствия, правоохранитель вместе со своими коллегами подложил запрещенные вещества в рюкзак корреспондента и ему в квартиру, а также вел незаконное преследование.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта", - цитирует РИА Новости судью Наталию Дударь.

Сам Феофанов вину не признал и активно возражал против ареста. Подсудимый напомнил, что следствие идет уже восемь месяцев, и при желании он мог уже давно скрыться, но продолжал оставаться по месту жительства. Адвокат бывшего полицейского Александр Шабуров поддержал своего клиента, добавив, что из всех пятерых обвиняемых у его подзащитного самая безупречная характеристика.

Напомним, что Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве с наркотиками в рюкзаке, а при обыске запрещенное вещество нашли и в квартире. Адвокатам журналиста удалось доказать его невиновность, а в январе по делу доставили на допрос пятерых бывших полицейских.

Сайт kp.ru писал, что их обвиняют по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714045" frameborder="0"></iframe> Арест Ивана Голунова: что нужно знать.Вся страна обсуждает арест репортёра «Медузы» Ивана Голунова. В нашем ролике всё самое главное, что нужно знать об этом деле

ИСТОЧНИК KP.RU