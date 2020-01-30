В итальянском порту заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:17:55+03:00

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Огромный круизный лайнер Costa Crociere с 6 тысячами пассажиров заблокирован в порту Чивитавеккьи недалеко от Рима после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

У супругов обнаружили повышение температуры и респираторные проблемы.

По последним данным, в Чивитавеккью направили группу медиков. Муж и жена помещены в санитарный изолятор на судне. Остальным пассажирам запрещается покидать судно, сообщает канал Rai News24.

Женщина и мужчина с подозрением на коронавирус поднялись на туристическое судно несколько дней назад в Савоне. До этого 25 января пара прибыла в миланский аэропорт Мальпенса.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус, который спустя несколько дней распространился за пределы Китая. На данный момент более, чем в 15 странах зафиксировали случаи заболевания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по последним данным, число жертв коронавируса в Китае возросло до 170. Только в провинции Хубэй от пневмонии нового типа скончались 162 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757754" frameborder="0"></iframe> Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU