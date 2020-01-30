2020-01-30T14:17:55+03:00
В мире

В итальянском порту заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров

у двоих туристов обнаружили симптомы вирусного заболевания
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В итальянском порту заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами пассажировВ итальянском порту заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами пассажировФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Огромный круизный лайнер Costa Crociere с 6 тысячами пассажиров заблокирован в порту Чивитавеккьи недалеко от Рима после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

У супругов обнаружили повышение температуры и респираторные проблемы.

По последним данным, в Чивитавеккью направили группу медиков. Муж и жена помещены в санитарный изолятор на судне. Остальным пассажирам запрещается покидать судно, сообщает канал Rai News24.

Женщина и мужчина с подозрением на коронавирус поднялись на туристическое судно несколько дней назад в Савоне. До этого 25 января пара прибыла в миланский аэропорт Мальпенса.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус, который спустя несколько дней распространился за пределы Китая. На данный момент более, чем в 15 странах зафиксировали случаи заболевания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по последним данным, число жертв коронавируса в Китае возросло до 170. Только в провинции Хубэй от пневмонии нового типа скончались 162 человека.

Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Официальный курс евро в пятницу вырос на 74 копейки
На обложке Elle France появилась женщина-раввин
В итальянском порту заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров
Басманный суд арестовал первого обвиняемого по делу Голунова
Маргарита Симоньян: "Хочу поклониться военным и лично Шойгу за спасение нашей Вафы"
Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
На химфаке МГУ произошло сильное задымление
"Макдональдс" отменил акцию "Биг Мак по 3 рубля" в Москве из-за коронавируса
РФ приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию
Военные медики Минобороны России спасли жизнь раненой в Сирии журналистке RT
Новый глава Чувашии рассказал подробности первого разговора с Путиным
Совфед поддержал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Совфед одобрил введение должности зампредседателя Совбеза РФ
Выплаты, пособия и компенсации вырастут на 3%