Официальный курс евро в пятницу вырос на 74 копейки

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:07:46+03:00

В ЦБ сообщили о том, что стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на четверг на 68,6 копейки

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По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный регулятором на пятницу, 31 января, вырос на 73,87 копейки - до 69,4151 рубля. А курс доллара - на 64,25 копейки, до 63,0359 рубля.

В ЦБ также сообщили о том, что стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на четверг на 68,6 копейки.

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ИСТОЧНИК KP.RU