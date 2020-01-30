2020-01-30T14:07:46+03:00
Экономика

Официальный курс евро в пятницу вырос на 74 копейки

В ЦБ сообщили о том, что стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на четверг на 68,6 копейки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный регулятором на пятницу, 31 января, вырос на 73,87 копейки - до 69,4151 рубля. А курс доллара - на 64,25 копейки, до 63,0359 рубля.

В ЦБ также сообщили о том, что стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на четверг на 68,6 копейки.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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