2020-01-30T14:31:57+03:00
Общество

"Скучают по дому": Детей, брошенных отцом в "Шереметьево", поместили в реабилитационный центр

По словам детского омбудсмена, самая главная помощь для них на данный момент - это решение вопроса с определением их дальнейшей судьбы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Двух мальчиков, которых бросил отец в московском аэропорту "Шереметьево", поместили в реабилитационный центр. По словам специалистов, "дети чувствуют себя хорошо, они активны".

- Мы с ними играли, говорили о семье, они скучают по дому, - рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По ее словам, самая главная помощь для них на данный момент - это решение вопроса с определением их дальнейшей судьбы.

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Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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