"Китайские туристы в РФ самые многочисленные, заменить их некем": коронавирус сильно ударит по тубизнесу
С 30 января в России приостановили выпуск электронных виз для граждан Китая, а премьер Мишустин распорядился закрыть границу в дальневосточном регионе. Кроме того, китайские турфирмы и сами приостановили продажу туров, как минимум, до 7 февраля.
Все эти мероприятия направлены на борьбу с вспыхнувшим в Китае коронавирусом. И, судя по всему, они не пройдут бесследно для экономики. Исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов заявил, что китайские туристы являются самыми многочисленными в России. Поэтому от продолжительности карантина напрямую зависят доходы всего туристического бизнеса в РФ.
- Пока то, что мы слышим из Китая, скорее всего пик эпидемии придется на середину февраля. Если ситуация рассосется за пару месяцев, мы отделаемся легким испугом. Россия теряет многое – китайские туристы в РФ многочисленные, заменить их некем, - приводит его слова ИА НСН.
Напомним, на сегодняшний день коронавирус в Китае подтвердился уже у 7711 человек, 170 погибли. В России ни одного подтвержденного случая заболевания нет.
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России и Китая на Дальнем Востоке.
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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