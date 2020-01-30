2020-01-30T15:00:26+03:00
Общество

"Китайские туристы в РФ самые многочисленные, заменить их некем": коронавирус сильно ударит по тубизнесу

Ранее премьер Михаил Мишустин распорядился закрыть границу в дальневосточном регионе
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Турбизнес может сильно пострадать из-за китайского коронавирусаТурбизнес может сильно пострадать из-за китайского коронавирусаФото: REUTERS
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С 30 января в России приостановили выпуск электронных виз для граждан Китая, а премьер Мишустин распорядился закрыть границу в дальневосточном регионе. Кроме того, китайские турфирмы и сами приостановили продажу туров, как минимум, до 7 февраля.

Все эти мероприятия направлены на борьбу с вспыхнувшим в Китае коронавирусом. И, судя по всему, они не пройдут бесследно для экономики. Исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов заявил, что китайские туристы являются самыми многочисленными в России. Поэтому от продолжительности карантина напрямую зависят доходы всего туристического бизнеса в РФ.

- Пока то, что мы слышим из Китая, скорее всего пик эпидемии придется на середину февраля. Если ситуация рассосется за пару месяцев, мы отделаемся легким испугом. Россия теряет многое – китайские туристы в РФ многочисленные, заменить их некем, - приводит его слова ИА НСН.

Напомним, на сегодняшний день коронавирус в Китае подтвердился уже у 7711 человек, 170 погибли. В России ни одного подтвержденного случая заболевания нет.

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России и Китая на Дальнем Востоке.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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