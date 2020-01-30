2020-01-30T15:04:07+03:00
Происшествия

Обещавший мочиться в "Боржоми" Гварамия был избит в суде

Мужчина ударил основателя телеканала "Мтавари архи" по лицу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Нападавшего задержали. Фото:facebook.com/nika.gvaramia.129Нападавшего задержали. Фото:facebook.com/nika.gvaramia.129
Изменить размер текста:

На бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2", основателя оппозиционного "Мтавари архи" ("Главный канал") Нику Гварамию напали прямо в здании Тбилисского городского суда.

Инцидент произошел днем в четверг, 30 января. Гварамия пришел в суд в качестве адвоката совладельца "Мтавари архи" Георгия Руруа, который обвиняется в незаконном хранении оружия. В какой-то момент к нему подбежал мужчина и ударил кулаком по лицу.

Нападавшего тут же задержала полиция, а бизнесмена осмотрели медики. Согласно данным "Главного канала", в настоящий момент правоохранители допрашивают его и еще троих человек, которые могут быть причастны к происшествию.

Напомним, что Гварамия известен своими скандальными заявлениями. Сайт kp.ru писал, что именно он обещал мочиться в поставляемые в Россию вино и "Боржоми", а также угрожал изнасиловать матерей лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

После того, как бизнесмена уволили из "Рустави 2", он создал свою телекомпанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве
В Италии новый тип коронавируса приравняли к чуме
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» Трампа
Журналист Иван Сурвилло подготовит цикл интервью для телеканала RT
Обещавший мочиться в "Боржоми" Гварамия был избит в суде
"Китайские туристы в РФ самые многочисленные, заменить их некем": коронавирус сильно ударит по тубизнесу
"Скучают по дому": Детей, брошенных отцом в "Шереметьево", поместили в реабилитационный центр
Официальный курс евро на пятницу вырос на 74 копейки
На обложке Elle France появилась женщина-раввин
В итальянском порту заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров
Басманный суд арестовал первого обвиняемого по делу Голунова
Маргарита Симоньян: "Хочу поклониться военным и лично Шойгу за спасение нашей Вафы"
Власти Евросоюза подтвердили девять случаев заражения коронавирусом
На химфаке МГУ произошло сильное задымление
"Макдональдс" отменил акцию "Биг Мак по 3 рубля" в Москве из-за коронавируса
РФ приостановила оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в Россию
Военные медики Минобороны России спасли жизнь раненой в Сирии журналистке RT
Новый глава Чувашии рассказал подробности первого разговора с Путиным
Совфед поддержал закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Совфед одобрил введение должности зампредседателя Совбеза РФ
Выплаты, пособия и компенсации вырастут на 3%