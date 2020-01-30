Обещавший мочиться в "Боржоми" Гварамия был избит в суде

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:04:07+03:00

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На бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2", основателя оппозиционного "Мтавари архи" ("Главный канал") Нику Гварамию напали прямо в здании Тбилисского городского суда.

Инцидент произошел днем в четверг, 30 января. Гварамия пришел в суд в качестве адвоката совладельца "Мтавари архи" Георгия Руруа, который обвиняется в незаконном хранении оружия. В какой-то момент к нему подбежал мужчина и ударил кулаком по лицу.

Нападавшего тут же задержала полиция, а бизнесмена осмотрели медики. Согласно данным "Главного канала", в настоящий момент правоохранители допрашивают его и еще троих человек, которые могут быть причастны к происшествию.

Напомним, что Гварамия известен своими скандальными заявлениями. Сайт kp.ru писал, что именно он обещал мочиться в поставляемые в Россию вино и "Боржоми", а также угрожал изнасиловать матерей лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

После того, как бизнесмена уволили из "Рустави 2", он создал свою телекомпанию.

ИСТОЧНИК KP.RU