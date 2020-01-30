Журналист Иван Сурвилло подготовит цикл интервью для телеканала RT
На телеканале RT выйдет цикл интервью с популярными персонами. Одной из первых гостей программы станет Валерия Касамара.
Цикл программ будет подготовлен журналистом Иваном Сурвилло. Первый эпизод в порядке эксперимента сняли в формате 360. Это дает зрителю представление о пространствах, в которых герой проводит большую часть времени.
Пока даты выхода цикла интервью не называются. Сообщается, что первая программа готова.
Валерия Касамара, проректор «Высшей школы экономики», персона достаточно известная. Ее выдвижение в депутаты Мосгордумы вызвало шторм критики со стороны многих либеральных СМИ и политиков. Часто можно было услышать обвинения, что Касамара - кандидат от власти.
Сейчас тоже не самые спокойные времена, проректор находится в центре внимания из-за поправок в правила внутреннего распорядка Высшей школы экономики, касающихся обязательства студентов и сотрудников не выступать с политическими заявлениями.
Иван Сурвилло на RT.
ИСТОЧНИК KP.RU