В Италии новый тип коронавируса приравняли к чуме

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:48:49+03:00

Ранее на экстренное заседание ВОЗ по ЧС в связи с новым вирусом от России отправили главу Центра организации по чуме [видео]

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Минздрав Италии призвал относиться к борьбе с коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае как к борьбе с чумой.

Напомним, в четверг, 30 января, в Женеве комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирает экстренное заседание, где будут принимать решение о режиме чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением нового вируса. От России отправлен глава Центра ВОЗ по чуме Владимир Дубянский.

Ранее комитет ВОЗ приняла решение не считать ситуацию с коронавирусом чрезвычайной. Однако позже организация повысила оценку риска распространения нового коронавируса до «повышенного» и признала, что прежняя формулировка была ошибочной.

По числу заболевших новый вирус превзошел атипичную пневмонию . Жертвами заболевания стали более 180 человек. Число зараженных превысило 7 тысяч. Более того растет число повторно зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU