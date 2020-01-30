В Италии новый тип коронавируса приравняли к чуме
Минздрав Италии призвал относиться к борьбе с коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае как к борьбе с чумой.
Напомним, в четверг, 30 января, в Женеве комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирает экстренное заседание, где будут принимать решение о режиме чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением нового вируса. От России отправлен глава Центра ВОЗ по чуме Владимир Дубянский.
Ранее комитет ВОЗ приняла решение не считать ситуацию с коронавирусом чрезвычайной. Однако позже организация повысила оценку риска распространения нового коронавируса до «повышенного» и признала, что прежняя формулировка была ошибочной.
По числу заболевших новый вирус превзошел атипичную пневмонию . Жертвами заболевания стали более 180 человек. Число зараженных превысило 7 тысяч. Более того растет число повторно зараженных.
Круизное судно остановлено для проверок в итальянском Чивитавеккья.Более 6000 человек, заблокировано на лайнере по подозрению в коронавирусной инфекции
ИСТОЧНИК KP.RU
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