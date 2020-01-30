2020-01-30T15:51:33+03:00
Общество

Вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве

Монумент стал жертвой злоумышленников уже второй раз за 15 дней
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: болгарское национальное радиоФото: болгарское национальное радио
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Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском Пловдиве вновь стал жертвой вандалов. Злоумышленники облили его красной краской и написали у подножья монумента "Мы не забыли" и "Не простим". Сейчас специалисты работают над очисткой памятника.

В местной администрации сообщили, что это уже вторая атака на монумент за последние 15 дней. И не факт, что вандалы на этом остановится. Поэтому в ближайшее время около памятника на холме Бунарджик установят дополнительные видеокамеры, передает Болгарское национальное радио.

Монумент "Алеша" был открыт 60 лет назад в городе Пловдиве, на юге Болгарии. Его высота составляет 11 метров, и стоит он посреди центральной смотровой площади. К монументу ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению и внушительным размерам, монумент можно увидеть практически из любой части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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