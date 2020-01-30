2020-01-30T16:01:13+03:00
Политика

«Чистая политика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США

Олег Морозов считает, что решение американского Минфина никак не отразится на экономике
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Чистая политика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США«Чистая политика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Решение Минфина США расширит антироссийский санкционный список является «чистой политикой», поэтому с точки зрения экономики никаких последствий иметь не будет. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов

«Я думаю, что это абсолютно политическая акция. Это некий сигнал, что США не нравится то, что продолжается Россией освоение Крыма. После строительства Крымского моста и автомобильного движения появилось теперь ещё и железнодорожное сообщение», - сказал парламентарий.

Напомним, 28 января в Европейском Союзе расширили санкционный список россиян. В свой «черный список» семеро крымских чиновников и депутатов. 29 января Минфин США «поддержал своих партнеров» и также ввел новые ограничения в отношении восьми физических лиц и российской компании – оператора поездов дальнего следования, осуществляющего пассажирские перевозки в Крым «Гранд экспресс сервис».

ИСТОЧНИК KP.RU

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