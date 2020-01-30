Cуд арестовал второго обвиняемого по делу журналиста Голунова

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:57:28+03:00

Экс-полицейские могут быть причастны и к другим преступлениям

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Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого по делу о фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, который был оправдан по обвинению в хранении наркотиков.

По версии следствия, бывшего полицейского Дениса Коновалова вместе со своими коллегами подложил запрещенные вещества в рюкзак журналиста и ему в квартиру.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - цитируют РИА Новости решение судьи Артура Карпова.

Как писал сайт kp.ru, ранее по делу о фальсификации доказательств против Голунова арестовали экс-полицейского Романа Феофанова, который не признал своей вины, а его адвокат Александр Шабуров заявил, что из всех пятерых обвиняемых у его подзащитного самая безупречная характеристика.

Голунова задержали в июне прошлого года в Москве. Адвокаты доказали невиновность корреспондента, а в январе по делу о фальсификации на допрос доставили пятерых бывших полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU