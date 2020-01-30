В Совфеде рассказали, почему Россию снова вернули в ПАСЕ

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:29:39+03:00

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29 января прошло планерное заседание комитета ПАСЕ (Парламентской ассамблее комитета Европы). Парламентарии подтвердили полномочия российской делегации в полном объеме. За возвращение отечественным депутатам всех прав проголосовали 96 человек, против - 44, воздержались - 7.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отнесся к этой новости, как к вполне ординарному событию.

- А почему мы не должны участвовать в ПАСЕ? Мы не совершили никаких противоправных действий, чтобы нас лишали членства в Парламентской ассамблее. <...> Просто Россия - важнейшая европейская страна и без нашего участия ценность этой организации резко падает, - приводит его слова ИА НСН.

Напомним, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в 2014 году после событий на Украине. Затем в 2017 году Москва перестала платить членские взносы в организацию. Все права в полном объеме были возвращены России только в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU