2020-01-30T17:27:12+03:00
Происшествия

СК возбудил второе уголовное дело против отца, бросившего детей в Шереметьево

Следователи утверждают, что мужчина регулярно избивал жену и детей [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Следователи утверждают, что мужчина регулярно избивал жену и детей. Фото: СК РФСледователи утверждают, что мужчина регулярно избивал жену и детей. Фото: СК РФ
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В отношении отца, бросившего своих сыновей в московском аэропорту «Шереметьево» возбудили уголовно дело об истязании. Следователи утверждают, что мужчина регулярно избивал жену и детей.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления (...) "истязание"», - говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, 26 января прилетевший из Хабаровска Виктор Гаврилов оставил в московском аэропорту двух своих несовершеннолетних сыновей и скрылся. Было возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности. Позже мужчина сам пришел в отделение полиции.

Как писал сайт kp.ru, брошенных отцом братьев могут отдать бабушке и дедушке из Комсомольска. Родственники со стороны мамы изъявили желание забрать детей в родную семью. На данный момент их выписали из больницы и поместили в реабилитационный центр.

Допрос отца оставленных в столичном аэропорту детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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