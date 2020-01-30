СК возбудил второе уголовное дело против отца, бросившего детей в Шереметьево
В отношении отца, бросившего своих сыновей в московском аэропорту «Шереметьево» возбудили уголовно дело об истязании. Следователи утверждают, что мужчина регулярно избивал жену и детей.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления (...) "истязание"», - говорится в сообщении СК РФ.
Напомним, 26 января прилетевший из Хабаровска Виктор Гаврилов оставил в московском аэропорту двух своих несовершеннолетних сыновей и скрылся. Было возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности. Позже мужчина сам пришел в отделение полиции.
Как писал сайт kp.ru, брошенных отцом братьев могут отдать бабушке и дедушке из Комсомольска. Родственники со стороны мамы изъявили желание забрать детей в родную семью. На данный момент их выписали из больницы и поместили в реабилитационный центр.
Допрос отца оставленных в столичном аэропорту детей.
ИСТОЧНИК KP.RU