2020-01-30T17:35:13+03:00
Звезды

Умерла Светлана Агеева, актриса из фильма «Операции "Ы"»

Светлана Агеева скончалась на 80-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умерла Светлана Агеева, актриса из «Операции "Ы"». Фото: кадр из фильма "Увольнение на берег" (1962)Умерла Светлана Агеева, актриса из «Операции "Ы"». Фото: кадр из фильма "Увольнение на берег" (1962)
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Во вторник, 28 января, после продолжительной болезни умерла бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, которая сыграла эпизодические роли в комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

Актриса скончалась в Москве в возрасте 79 лет. Об этом сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова.

«До последнего Светлана Алексеевна поддерживала связь с театром, очень по Липецку тосковала», - рассказала Кулешова РИА Новости

Светлана Агеева родилась в 1941. В 1964 году она окончила ГИТИС и год работала в Свердловском театре музыкальной комедии, после чего с 1966 она в течение трёх лет играла в Ростовском театре юного зрителя. В 1970 актриса пришла в Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого, где проработала до 1999. В 2001 году была принята в труппу Липецкого муниципального театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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