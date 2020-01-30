30 Янв. 2020 2020-01-30T17:50:22+03:00

Японский миллиардер больше не ищет спутницу для путешествия к Луне Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил полететь к Луне один и объявил об отмене реалити-шоу, в ходе которого он собирался найти себе спутницу для путешествия на корабле компании SpaceX.

«Несмотря на мою искреннюю и честную решимость в отношении шоу, какая-то часть меня все еще испытывала смешанные чувства по поводу моего участия», - сообщил он.

Свое решение японец объяснил «личными мотивами» и извинился перед телекомпанией AbemaTV, которая должна была транслировать реалити-шоу. Он принес извинения и перед девушками, которые хотели составить ему компанию в путешествие к Луне. По его словам, он получил почти 28 тысяч заявок.

Как писал сайт kp.ru, 12 января Маэдзава объявил о поиске спутнице для путешествия к Луне и сообщил, что хочет «поехать в это особенное место с особенным человеком». При это в описании к своему необычному конкурсу он заявил, что ведет «набор девушек, которые бы хотели осуществлять деятельность на благо людей и общества».

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ИСТОЧНИК KP.RU