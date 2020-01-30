2020-01-30T17:50:22+03:00
В мире

Японский миллиардер больше не ищет спутницу для путешествия к Луне

Юсаку Маэдзава решил лететь один [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Японский миллиардер больше не ищет спутницу для путешествия к ЛунеЯпонский миллиардер больше не ищет спутницу для путешествия к ЛунеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил полететь к Луне один и объявил об отмене реалити-шоу, в ходе которого он собирался найти себе спутницу для путешествия на корабле компании SpaceX.

«Несмотря на мою искреннюю и честную решимость в отношении шоу, какая-то часть меня все еще испытывала смешанные чувства по поводу моего участия», - сообщил он.

Свое решение японец объяснил «личными мотивами» и извинился перед телекомпанией AbemaTV, которая должна была транслировать реалити-шоу. Он принес извинения и перед девушками, которые хотели составить ему компанию в путешествие к Луне. По его словам, он получил почти 28 тысяч заявок.

Как писал сайт kp.ru, 12 января Маэдзава объявил о поиске спутнице для путешествия к Луне и сообщил, что хочет «поехать в это особенное место с особенным человеком». При это в описании к своему необычному конкурсу он заявил, что ведет «набор девушек, которые бы хотели осуществлять деятельность на благо людей и общества».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Все разногласия зафиксированы»: Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Японский миллиардер больше не ищет спутницу для путешествия к Луне
Умерла Светлана Агеева, актриса из фильма «Операции "Ы"»
AliExpress опроверг приостановку доставки товаров из-за коронавируса
В Совфеде рассказали, почему Россию снова вернули в ПАСЕ
СК возбудил второе уголовное дело против отца, бросившего детей в Шереметьево
Cуд арестовал второго обвиняемого по делу журналиста Голунова
Совет ЕС одобрил соглашение о Brexit
Морская пена высотой около метра заполонила улицы Каталонии
Экс-совладелец банка «Открытие» объявлен в розыск
«Чистая политика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США
Вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве
В Италии новый тип коронавируса приравняли к чуме