30 Янв. 2020 2020-01-30T18:13:36+03:00

«Все разногласия зафиксированы»: Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит нефти Фото: REUTERS

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Переговоры Москвы и Минска по тарифам на транзит российской нефти по территории республики завершены, все разногласия зафиксированы. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

«Переговоры завершены. Разногласия зафиксированы. Окончательное решение должна принять белорусская сторона в соответствии с компетенцией и в сроки установленного порядка», - заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Как писал сайт kp.ru, ранее Голомолзин заявил, что антимонопольные ведомства России и Белоруссии должны в январе принять решение по тарифам на транзит российской нефти.

Напомним, 1 января в «Белнефтехиме» заявили, что Минск временно приостановила экспорт нефти после решения Москвы остановить поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Через три дня в концерне сообщили, что договорились о прокачке первой партии нефтепродуктов.

После прекращения поставки сырья Белоруссия направила предложение в ряд стран-поставщиков и 26 января получила первую партию норвежской нефти на НПЗ «Нафтан».

ИСТОЧНИК KP.RU