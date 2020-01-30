2020-01-30T18:19:53+03:00
Наука

Бегемоты наркобарона разрушают экосистему Южной Америки

На континент их завез Пабло Эскобар
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Бегемоты наркобарона нарушили экосистему Южной АмерикиБегемоты наркобарона нарушили экосистему Южной АмерикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Традиционно местом обитания бегемотов является Африка к югу от Сахары. Однако не так давно они населили еще одну часть нашей планеты, а именно Южную Америку. Привез их туда скандально известный наркобарон Пабло Эскобар. Живя на своей вилле "Наполес" он изрядно заскучал и решил исправить положение, создав домашний зоопарк. Любитель животных выписал себе из Африки носорогов, жирафов зебр и других экзотических зверей.

После смерти наркобарона почти все животные были переселены в другие зоопарки. Но четыре бегемота решили избежать этой участи и скрылись в джунглях. Судя по всему, им там понравилось, и они начали потихоньку осваивать новую территорию. Иначе как объяснить то, что сегодня их численность достигла уже 80 особей.

Но несмотря на то, что животные вполне комфортно устроились, им рано или поздно придется переселяться. Ученые заявляют, что бегемоты крайне негативно влияют на местную экосистему. Они сильно изменили химический состав и качество воды в регионе, пишет журнал Ecology.

Ясно, что бегемотов надо как-то вывозить, но как пока не ясно. Все-таки непросто поймать 80 бегемотов. С другой стороны это проще, чем 1000, именно столько их будет лет через 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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