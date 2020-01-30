2020-01-30T18:31:39+03:00
Происшествия

Около 70 россиян находятся на борту круизного лайнера, заблокированного в итальянском порту

На судне находятся туристы с симптомами вирусного заболевания [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Около 70 россиян находятся на борту круизного лайнера, заблокированного в итальянском портуОколо 70 россиян находятся на борту круизного лайнера, заблокированного в итальянском портуФото: REUTERS
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Около 70 россиян находятся на борту огромного круизного лайнер Costa Crociere, заблокированного в итальянском порту Чивитавеккьи после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания. Об этом сообщило посольство России в Италии.

«Получен список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их 67 человек», - говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве добавили, что по заверению судовладельца, пассажиры обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время в порт прибудет российский дипломат.

Как писал сайт kp.ru, круизный лайнер Costa Crociere с 6 тысячами пассажиров был заблокирован из-за того, что у семейной пары из Гонконга обнаружили повышение температуры и респираторные проблемы. Супруги были помещены в санитарный изолятор на судне. Остальным пассажирам запрещается покидать судно.

Такие меры принимаются в связи с ускорением темпов распространения коронавируса нового типа. Число жертв коронавируса в Китае превысило 180.

6000 человек изолированы на борту круизного лайнера из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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