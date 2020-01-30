Путин поручил разработку новых основ политики местного самоуправления

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:50:59+03:00

Российский лидер заявил о необходимо улучшить координацию между регионами и муниципалитетами

Изменить размер текста: A A

На федеральном уровне необходимо улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в данной сфере.

«Наша общая задача - обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами», - сказал глава государства на заседание Совета по развитию местного самоуправления.

При этом Путин подчеркнул, что не обсуждается пересмотр гарантий самостоятельности местного самоуправления, предусмотренных в Конституции России.

Напомним, в прошлом году на ежегодном фестивале журналистов «Вся Россия – 2019» Пути отметил роль СМИ, которые, по его словам, помогают органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU