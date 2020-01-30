2020-01-30T18:54:45+03:00
Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении некоторых валютных операций

Предложенные меры должны упростить работу представительств и филиалов российских компаний за рубежом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении некоторых валютных операцийПравительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении некоторых валютных операцийФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об упрощении некоторых валютных операций для представительств и филиалов российских компаний за рубежом.

Кабмин предлагает разрешить компаниям за рубежом получать на свои счета в зарубежных банках средства от нерезидентов. Такая мера возможна в ряде случаев: денежные средства приходят при возврате купленных у нерезидента товаров или если не оказана ранее приобретённая услуга.

В предложение также предусмотрено совершенствование валютных операций в области международных перевозок. Российским резидентам могут разрешить не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту при зачете встречных требований с нерезидентами.

Напомним, в 2018 году кабмин рассматривал возможность упрощения или полной отмены валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров и услуг, а также сокращение сроков возмещения НДС и упрощение регулирования производства при поставке продукции на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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