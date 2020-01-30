2020-01-30T19:11:53+03:00
Политика

Путин о принятии поправок к Конституции: только после того, как люди скажут свое слово

Российский лидер допустил, что не примет изменения в основной закон страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Российский лидер допустил, что не примет изменения в основной закон страныРоссийский лидер допустил, что не примет изменения в основной закон страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что может не подписать закон о поправке к Конституции, поскольку все будет зависеть от результатов общероссийское голосования.

«Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», - сказал российский лидер на заседание Совета по развитию местного самоуправления.

Путин пояснил, что россияне должны проголосовать и «сказать, хотят они этого изменения или нет». По его словам, именно граждане страны «фактически» должны быть «той окончательной инстанцией», которая примет или отклонит закон о поправках.

Напомним, 15 июля в своем послании российский лидер предложил внести некоторые изменения в Конституцию страны. В числе предложенных правок закреплена роль Госсовета как совещательного органа при главе государства, а также новая функция Госдумы, которая сможет согласовывать кандидатов на должность главы правительства, вице-премьеров и министров. Президент будет обязан их утвердить. Также предлагается закрепить приоритет Основного закона страны над международными договорами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США работают над размещением в Ираке ракет Patriot
Мировой рекорд: Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков в Instagram
Путин о принятии поправок к Конституции: только после того, как люди скажут свое слово
Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении некоторых валютных операций
Путин поручил разработку новых основ политики местного самоуправления
Около 70 россиян находятся на борту круизного лайнера, заблокированного в итальянском порту
Бегемоты наркобарона разрушают экосистему Южной Америки
«Все разногласия зафиксированы»: Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Японский миллиардер больше не ищет спутницу для путешествия к Луне
Умерла Светлана Агеева, актриса из фильма «Операции "Ы"»
AliExpress опроверг приостановку доставки товаров из-за коронавируса
В Совфеде рассказали, почему Россию снова вернули в ПАСЕ
СК возбудил второе уголовное дело против отца, бросившего детей в Шереметьево
Cуд арестовал второго обвиняемого по делу журналиста Голунова
Совет ЕС одобрил соглашение о Brexit
Морская пена высотой около метра заполонила улицы Каталонии
Экс-совладелец банка «Открытие» объявлен в розыск
«Чистая политика»: в Совфеде отреагировали на новые санкции США
Вандалы осквернили памятник "Алеша" в болгарском Пловдиве
В Италии новый тип коронавируса приравняли к чуме