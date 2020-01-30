Путин о принятии поправок к Конституции: только после того, как люди скажут свое слово

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:11:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин заявил, что может не подписать закон о поправке к Конституции, поскольку все будет зависеть от результатов общероссийское голосования.

«Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», - сказал российский лидер на заседание Совета по развитию местного самоуправления.

Путин пояснил, что россияне должны проголосовать и «сказать, хотят они этого изменения или нет». По его словам, именно граждане страны «фактически» должны быть «той окончательной инстанцией», которая примет или отклонит закон о поправках.

Напомним, 15 июля в своем послании российский лидер предложил внести некоторые изменения в Конституцию страны. В числе предложенных правок закреплена роль Госсовета как совещательного органа при главе государства, а также новая функция Госдумы, которая сможет согласовывать кандидатов на должность главы правительства, вице-премьеров и министров. Президент будет обязан их утвердить. Также предлагается закрепить приоритет Основного закона страны над международными договорами.

ИСТОЧНИК KP.RU