Мировой рекорд: Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков в Instagram

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:37:26+03:00

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Криштиану Роналду в очередной раз побил все рекорды Instagram. Он стал первым человеком, которому удалось набрать более 200 миллионов подписчиков в соцсети. Свой предыдущий рекорд Роналду установил в январе 2018 года. Тогда количество его подписчиков перевалило за 150 миллионов.

В среднем публикации футболиста в сети набирают около семи миллионов "лайков". Но есть и особо популярные. Например, рождественский снимок 2018 года собрал более 12 миллионов "сердечек".

cristiano Роналду стал самым популярным человеком в Инстаграм

На втором месте по популярности идет поп-звезда Ариана Гранде. Её страница насчитывает 173 миллиона подписчиков. На третьем месте с небольшим отрывом актер Дуэйн Джонс (170 миллионов). В топ-5 также вошли Селена Гомес Кайли Дженнер. А вот соперник Роналду по футбольному полю Лионель Месси занял только седьмую строчку в Instagram-рейтинге. За его страницей следит 141 миллион человек.

cristiano Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU