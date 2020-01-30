США работают над размещением в Ираке ракет Patriot

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:42:23+03:00

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После обстрела американского посольство в «зеленой зоне» Багдада Вашингтон запросил у Ирака разрешение разместить на его территории зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак. Об этом председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

«Мы работаем с иракским правительством над тем, что вы только что сказали», - заявил он.

Напомним, 8 января иранские военные обстреляли американские военные базы в Ираке, выпустив по ним 15 ракет. Такие действия были ответом на убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, которое произошло 3 января в Багдаде. По заявлениям США, результате иранской атаки пострадали 50 американских военных.

Ране сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что убитый генерал КСИР планировал атаки на четыре американских посольства. По словам главы Белого дома, Сулеймани виновен в смерти миллионов людей.

ИСТОЧНИК KP.RU