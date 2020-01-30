США работают над размещением в Ираке ракет Patriot
После обстрела американского посольство в «зеленой зоне» Багдада Вашингтон запросил у Ирака разрешение разместить на его территории зенитно-ракетные комплексы Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак. Об этом председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
«Мы работаем с иракским правительством над тем, что вы только что сказали», - заявил он.
Напомним, 8 января иранские военные обстреляли американские военные базы в Ираке, выпустив по ним 15 ракет. Такие действия были ответом на убийство иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, которое произошло 3 января в Багдаде. По заявлениям США, результате иранской атаки пострадали 50 американских военных.
Ране сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что убитый генерал КСИР планировал атаки на четыре американских посольства. По словам главы Белого дома, Сулеймани виновен в смерти миллионов людей.
ИСТОЧНИК KP.RU