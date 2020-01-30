2020-01-30T20:10:10+03:00
Общество

«Злоба берет»: Поклонская отреагировала на подаренный блокадникам батон

По словам депутата, снимки с чиновницами в шубах и с «бабулькой в халате» выглядят «убого»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяДепутат Госдумы Наталья ПоклонскаяФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала «убогими» фотографии, на которых керченские чиновницы поздравляют проживающих в городе блокадников с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками.

Чиновницы решили подарить ветеранам несколько батонов хлеба и медали

Чиновницы решили подарить ветеранам несколько батонов хлеба и медали

Как сообщал сайт kp.ru председатель городского совета Керчи Мая Хужина и ее коллеги решили подарить ветеранам несколько батонов хлеба и медали. При этом многих возмутил внешний вид чиновниц, которые пришли к блокадникам в дорогих шубах.

«Нормального человека злоба берет, когда он видит эти снимки. Стоят тети в шубах, видно, жизнь у них, мягко говоря, не бедная. А рядом - бабулька в халате», - заявила депутат.

Возмутил внешний вид чиновниц, которые пришли к блокадникам в дорогих шубах

Возмутил внешний вид чиновниц, которые пришли к блокадникам в дорогих шубах

Поклонская добавила, что «будет смешно, если на покупку нескольких батонов хлеба деньги были выписаны из бюджета города».

Напомним, Хужина в своем Facebook написала, что ветераны были «очень благодарны и признательны за внимание и теплое общение». Свой пост они сопроводили фотографиями, которые вызвал шквал критики. Самарский депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал эти снимки «демонстрацией спеси».

ИСТОЧНИК KP.RU

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