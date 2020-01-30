«Злоба берет»: Поклонская отреагировала на подаренный блокадникам батон
Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала «убогими» фотографии, на которых керченские чиновницы поздравляют проживающих в городе блокадников с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками.
Чиновницы решили подарить ветеранам несколько батонов хлеба и медали
Как сообщал сайт kp.ru председатель городского совета Керчи Мая Хужина и ее коллеги решили подарить ветеранам несколько батонов хлеба и медали. При этом многих возмутил внешний вид чиновниц, которые пришли к блокадникам в дорогих шубах.
«Нормального человека злоба берет, когда он видит эти снимки. Стоят тети в шубах, видно, жизнь у них, мягко говоря, не бедная. А рядом - бабулька в халате», - заявила депутат.
Возмутил внешний вид чиновниц, которые пришли к блокадникам в дорогих шубах
Поклонская добавила, что «будет смешно, если на покупку нескольких батонов хлеба деньги были выписаны из бюджета города».
Напомним, Хужина в своем Facebook написала, что ветераны были «очень благодарны и признательны за внимание и теплое общение». Свой пост они сопроводили фотографиями, которые вызвал шквал критики. Самарский депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал эти снимки «демонстрацией спеси».
ИСТОЧНИК KP.RU