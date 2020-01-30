2020-01-30T21:07:27+03:00
Политика

В МИД назвали аморальными слова Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны

Захарова заявила, что преступно «придумывать равную ответственность убийцы и жертвы» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова заявила, что преступно «придумывать равную ответственность убийцы и жертвы»Захарова заявила, что преступно «придумывать равную ответственность убийцы и жертвы»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступными и аморальными слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией,

«Просто запредельно звучат заявления президента Украины (…) И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране», - сказала представитель российского МИД.

Захарова отметила, что подобные заявления «переходят все границы» и являются «откровенным предательством истории своего же народа», а придумывать «равную ответственность убийцы и жертвы преступно» она назвала преступным.

Напомним, глава незалежной не только обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, но и заявил, что Польша почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». В Кремле считают, что слова украинского лидера вряд ли «сочетаются с верой и убеждением миллионов украинцев». Такого же мнения придерживается и бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, которая также отметила, что «миллионы украинцев никогда не разделят слова» Зеленского.

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой. О войне за войну - Сергей Мардан..

ИСТОЧНИК KP.RU

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