Суд в Москве арестовал пятого обвиняемого по делу Голунова

30 Янв. 2020 2020-01-30T21:12:52+03:00

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Басманный суд Москвы арестовал пятого обвиняемого по делу о фальсификации доказательств в отношении корреспондента Ивана Голунова, который ранее был оправдан по обвинению в хранении наркотиков. Бывшего полицейского Акбара Сергалиева отправили в СИЗО до 29 марта.

«Выслушав мнения сторон, суд решил, что ходатайство об избрании меры пресечения Сергалиеву в виде содержания под стражей составлено с учетом требований действующего законодательства и постановил назначить ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта», - передает ТАСС заявление судьи Евгения Николаева.

Как ранее сообщал сайт kp.ru в деле о фальсификации в отношении журналиста обвинили пятерых экс-полицейских: Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева. По версии следствия, они подложили запрещенные вещества в рюкзак журналиста и ему в квартиру.

Напомним, Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Его обвинили в хранении наркотиков. Защита журналиста доказала его невиновность, а в январе по делу о фальсификации на допрос доставили пятерых экс-полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU