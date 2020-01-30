2020-01-30T22:10:40+03:00
Политика

Режиссер Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Он напомнил про закон бумеранга
Елена АКИМОВА
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Оливер Стоун назвал США "силой зла"Оливер Стоун назвал США "силой зла"Фото: REUTERS
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Американский режиссёр Оливер Стоун назвал США «силой зла». Такой вывод он сделал, анализируя существующее положение дел.

В первую очередь негативные процессы сказываются на простых людях, которые мечтают о переменах, но ничего не получают.

- Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей, - резюмирует Оливер Стоун.

Он напомнил про закон бумеранга, что любое зло всегда возвращается.

- Это вернётся к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила…Можно сказать людям, что у нас демократия, а на самом деле всем правят деньги, — цитирует слова режиссера RT.

Ранее Оливер Стоун взял у Владимира Путина интервью для фильма об Украине. Режиссер обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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