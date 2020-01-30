Режиссер Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Американский режиссёр Оливер Стоун назвал США «силой зла». Такой вывод он сделал, анализируя существующее положение дел.
В первую очередь негативные процессы сказываются на простых людях, которые мечтают о переменах, но ничего не получают.
- Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей, - резюмирует Оливер Стоун.
Он напомнил про закон бумеранга, что любое зло всегда возвращается.
- Это вернётся к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила…Можно сказать людям, что у нас демократия, а на самом деле всем правят деньги, — цитирует слова режиссера RT.
Ранее Оливер Стоун взял у Владимира Путина интервью для фильма об Украине. Режиссер обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе.
ИСТОЧНИК KP.RU