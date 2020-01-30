«Не хватает слов»: жена погибшей легенды баскетбола Коби Брайанта впервые нарушила молчание

30 Янв. 2020 2020-01-30T22:34:32+03:00

Ванесса Брайант попыталась описать те чувства, которые испытывает после смерти мужа и дочери [видео]

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Ванесса Брайант, жена погибшего при крушении вертолёта баскетболиста Коби Брайанта, впервые нарушила молчание. В своем сообщении она поблагодарила всех за поддержку, а также призналась, что не может описать боль, которую испытывает из-за смерти мужа и дочери.

«Мне приятно осознавать то, насколько Коби и Джиджи любят. Хотелось бы, чтобы они были здесь с нами навсегда. Они слишком рано ушли. Невозможно представить жизнь без них (…) Наша любовь к ним бесконечна», - написала супруга легенды NBA в своем Instagram.

Она добавила, что семья учредили Фонд MambaOnThree для помощи тем, кто потерял своих близких в результате крушения вертолёта. Все желающие могут сделать пожертвование в фонд на сайте MambaOnThree.org.

Напомним, в результате крушения вертолета в Калифорнии погибли девять человек, в том числе пятикратный чемпион NBA Кобе Брайант, а также 13-летняя дочь легендарного игрока NBA Джинна Мария-Оноре и две ее сокомандницы - Пэйтон Честер и Алисса Альтобелли.

Овечкин вышел на разминку в форме с номером погибшего Коби Брайанта.Сам хоккеист играет под номером 8, который легендарный баскетболист Брайант носил в начале своей карьеры

ИСТОЧНИК KP.RU