Стала известна причина возвращения в аэропорт Внуково самолета авиакомпании Utair

30 Янв. 2020 2020-01-30T22:34:28+03:00

На борту находилось 116 человек

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Стала известна причина, по которой борт, совершавший рейс «Москва-Ростов-на-дону» вернулся в аэропорт Внуково.

Источник в экстренных службах рассказал, что сразу после взлета лайнера не убрались закрылки, в результате чего скорость воздушного судна начала снижаться, а расход топлива — увеличиваться.

Спустя 50 минут полета командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет приземлился во «Внуково» в штатном режиме. Отметим, что рейс UT 493 выполняла авиакомпания Utair. На борту находилось 116 человек, сообщает ФАН.

Это не единственное авиационное происшествие за 30 января. Ранее в Домодедово приземлился самолет авиакомпании S7. Одна из пассажирок стала угрожать взорвать воздушное судно, в итоге было решено посадить самолет.

Взрывного устройства у женщины не обнаружено. "Террористкой" оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева, сообщил kp.ru собственный источник. По предварительным данным, пассажирка, угрожавшая взорвать самолет, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU