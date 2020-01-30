«Кто бы сомневался»: Путин иронично отреагировал на призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

30 Янв. 2020 2020-01-30T23:08:05+03:00

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Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на призыв главы Минфина Антона Силуанова «беречь каждый рубль».

В своем выступлении на заседании Совета по развитию местного самоуправления министр призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов. Комментируя вопрос выделения грантов, он сослался на депутата Госдумы Виктора Кидяева, который заявил, что «надо беречь каждый рубль». «Вот я с этим полностью согласен», - заявил Силуанов, что вызвало смех у участников встречи.

«Кто бы сомневался», - ответил с улыбкой глава государства.

Как писал сайт kp.ru, на заседании российский поручил разработку новых основ политики местного самоуправления. Путин заявил о необходимо улучшить координацию и устранить «разрывы» между регионами и муниципалитетами. При этом, он подчеркнул, что не может обсуждаться пересмотр гарантий самостоятельности местного самоуправления, предусмотренных в Конституции России.

ИСТОЧНИК KP.RU