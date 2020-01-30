Стало известно, какую зарплату будет получать Медведев в новой должности

30 Янв. 2020 2020-01-30T23:26:42+03:00

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В четверг, 30 января, на официальном интернет-портале правовой информации был обнародован указ президента России Владимира Путина, из которого стало известно, какую зарплату будет получать Дмитрий Медведев в новой должности зампредседателя Совбеза – 618,7 тысячи рублей в месяц.

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», - говорится в тексте документа.

Уточняется, что указ главы государства вступил в силу с 16 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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ИСТОЧНИК KP.RU