Стало известно, какую зарплату будет получать Медведев в новой должности
В четверг, 30 января, на официальном интернет-портале правовой информации был обнародован указ президента России Владимира Путина, из которого стало известно, какую зарплату будет получать Дмитрий Медведев в новой должности зампредседателя Совбеза – 618,7 тысячи рублей в месяц.
«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», - говорится в тексте документа.
Уточняется, что указ главы государства вступил в силу с 16 января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU