2020-01-30T23:26:42+03:00
Политика

Стало известно, какую зарплату будет получать Медведев в новой должности

Ежемесячный оклад зампредседателя Совбеза составит 618,7 тысячи рублей
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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В четверг, 30 января, на официальном интернет-портале правовой информации был обнародован указ президента России Владимира Путина, из которого стало известно, какую зарплату будет получать Дмитрий Медведев в новой должности зампредседателя Совбеза – 618,7 тысячи рублей в месяц.

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», - говорится в тексте документа.

Уточняется, что указ главы государства вступил в силу с 16 января 2020 года.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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