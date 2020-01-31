2020-01-31T02:03:50+03:00
В мире

Из сектора Газа выпустили три ракеты в сторону Израиля

Две из них были перехвачены системой ПРО «Железный купол»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Две ракеты были перехвачены системой ПРО «Железный купол»Две ракеты были перехвачены системой ПРО «Железный купол»Фото: REUTERS
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В ночь на пятницу, 31 января, в приграничном с сектором Газа районе Израиля снова прозвучали сирены воздушной тревоги. Военные еврейского государства сообщили, что зафиксировали запуск трех ракет со стороны палестинского анклава, две из них были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

«Три ракеты только что были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля. Две из них были перехвачены в воздухе системой ПВО «Железный купол», - говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном на ее странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время случаи обмена ударами между сектором Газа и Израилем участились. Так, в ночь на воскресенье, 26 января, израильские истребители нанесли несколько ударов по объектам ХАМАС в анклаве, в ответ палестинцы запустили ракету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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