CNN: При атаке Ирана на базы США в Ираке пострадали 64 американца
С каждым днем растет число американских военнослужащих, пострадавших в ходе иранской атаки на военные базы Соединенных Штатов в Ираке в ночь на 8 января: сначала говорили об одиннадцати, потом о 34, позже – о полусотне контуженных, а теперь выясняется, что черепно-мозговые травмы получили не менее 64 человек.
Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне. Дело в том, что медики продолжают профилактический осмотр личного состава – около 250 служивых – и по мере медосмотра выявляют новых пострадавших. По данным анонимных собеседников телеканала, 39 военным США уже разрешили снова приступить к несению службы, остальные находятся под наблюдением врачей.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Касема Сулеймани, а в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке около 20 ракет. Штаты ввели против Исламской республики новые санкции.
Причем и президент США Дональд Трамп, и представители Пентагона ранее неоднократно заявляли, что американские военнослужащие во время иранской атаки 8 января не пострадали.
Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.
ИСТОЧНИК KP.RU