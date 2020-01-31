2020-01-31T03:36:32+03:00
В мире

CNN: При атаке Ирана на базы США в Ираке пострадали 64 американца

По данным телеканала, медики выявляют все новых контуженных военнослужащих при осмотрах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее Пентагон сообщал о 50 пострадавшихРанее Пентагон сообщал о 50 пострадавшихФото: REUTERS
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С каждым днем растет число американских военнослужащих, пострадавших в ходе иранской атаки на военные базы Соединенных Штатов в Ираке в ночь на 8 января: сначала говорили об одиннадцати, потом о 34, позже – о полусотне контуженных, а теперь выясняется, что черепно-мозговые травмы получили не менее 64 человек.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне. Дело в том, что медики продолжают профилактический осмотр личного состава – около 250 служивых – и по мере медосмотра выявляют новых пострадавших. По данным анонимных собеседников телеканала, 39 военным США уже разрешили снова приступить к несению службы, остальные находятся под наблюдением врачей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Иран пообещал отомстить американцам за убийство генерала Касема Сулеймани, а в ночь на 8 января иранские силы выпустили по военным базам США в Ираке около 20 ракет. Штаты ввели против Исламской республики новые санкции.

Причем и президент США Дональд Трамп, и представители Пентагона ранее неоднократно заявляли, что американские военнослужащие во время иранской атаки 8 января не пострадали.

Запуск ракет по американским военным объектам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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