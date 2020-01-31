2020-01-31T04:49:04+03:00
Политика

Депутат Рады: Делегаты Киева в ПАСЕ «лезут в мятый костюм Порошенко»

Нардеп от «ОП – ЗЖ» раскритиковал реакцию делегации Украины на возвращение России полномочий в Ассамблее
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады раскритиковал реакцию делегации Украины на подтверждение полномочий РоссииДепутат Верховной рады раскритиковал реакцию делегации Украины на подтверждение полномочий РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин считает, что повторяя заявления и действия предыдущего президента Украины, представители Киева в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) «лезут в мятый костюм Порошенко».

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, комментируя реакцию украинской делегации на возвращение России полномочий в ПАСЕ. Как писал сайт kp.ru, накануне возглавляющая киевскую делегацию депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько опубликовала в Facebook пространный пост, в котором описала свое отношение к возвращению нашей делегации в ПАСЕ – дескать, это только «усугубляет кризис в организации».

«Ничего сенсационного в этом нет. Это не поражение Украины или победа России, это просто логичное развитие событий, которое всем разумным людям было очевидно», - отметил Волошин.

Он подчеркнул, что Украине необходимо вести полноценный диалог с Россией, и ему кажется странным, что президент страны Владимир Зеленский стремится к диалогу с Москвой, а депутаты от созданной им же партии – нет.

«Госпожа Ясько пишет, что, к сожалению, Европа верит в диалог с Россией, а мы считаем, что диалог вести нельзя […] Где здравый смысл?» - возмущается украинский парламентарий.

«Ведите этот диалог. Для чего ПАСЕ вообще существует? Нет, они лезут в мятый костюм Порошенко, абсолютно продолжая его линию. В итоге рейтинг партии Порошенко растет, а у всех избирателей возникает вопрос: «А не проголосовали ли мы случайно второй раз за Порошенко? Может, нас всех обманули? Может быть, он за кулисами сам всем управляет? У меня ответа на этот вопрос нет», – подытожил депутат.

Напомним, за возвращение России полномочий в ПАСЕ в полном объеме проголосовали 96 делегатов, против высказались 44, семеро воздержались. Причем, как рассказал избранный вице-спикером Парламентской ассамблеи Петр Толстой, комитет ПАСЕ перед этим отклонил большинство поправок к резолюции о подтверждении полномочий российской делегации. К слову, антироссийские поправки предлагали внести делегаты Великобритании и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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