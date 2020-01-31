В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
В ночь на пятницу, 31 января, на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. По данным румынского Национального института исследований развития физики Земли, эпицентр подземных толчков располагался в уезде Вранча, примерно в 153 километрах от Бухареста, а очаг залегал на глубине 140 километров.
Сообщений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало. Отмечается, что отголоски землетрясения ощущались не только в столице и многих городах Румынии, но и в соседней Молдавии.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 3.26 по времени UTC (4.26 мск), передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 30 января, землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Додеканесских островов в Греции.
А за неделю до этого, вечером 24 января, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8 на востоке Турции. В результате погибли 39 человек, пострадали более 1,6 тысячи.
ИСТОЧНИК KP.RU