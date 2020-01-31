2020-01-31T07:19:34+03:00
Политика

Киевский политолог считает, что России нужно сформулировать к Украине «жесткие требования»

Так Погребинский прокомментировал ситуацию с вытеснением русского языка в Незалежной
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Киевский политолог прокомментировал ситуацию с вытеснением русского языка на УкраинеКиевский политолог прокомментировал ситуацию с вытеснением русского языка на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комментируя ситуацию с вытеснением русского языка на Украине, киевский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что России нужно сформулировать «жесткие требования» к Незалежной – такие, невыполнение которых повлекло бы за собой «серьезные последствия» для Киева.

Погребинский отметил, что «курс на вытеснение русского языка» был взят еще при бывшем президенте Украины Леониде Кучме, а все последующие, в том числе и нынешний глава государства Владимир Зеленский, этот курс поддерживают.

«Если спросите меня, что с этим делать, я бы сказал, что Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнения которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее», - такое неожиданное заявление он сделал в интервью газете «Взгляд».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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