В аэропортах появятся онлайн-магазины duty free

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:32:46+03:00

Это позволит пассажирам сэкономить время и деньги

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В российских аэропортах появятся онлайн-магазины duty free. Новый формат уже тестируют столичной воздушной гавани Домодедово, следом на очереди Шереметьево и Пулково.

В рамках первого этапа проекта запущена электронная платформа — market.dme.ru.

— Товары можно выбрать до того, как отправиться в путешествие. А уже в терминале аэропорта нужно будет оплатить и забрать их, — пояснил «Известиям» представитель аэропорта «Домодедово».

На сайте уже сейчас доступно более 4 тыс. товаров сети Heinemann Duty Free, а за виртуальный заказ можно получить скидку в 7 процентов.

Данный формат активно используется во многих зарубежных аэропортах, а вот в России все еще сохраняется культура «спонтанных» покупок.

- Предзаказ — не только новый формат шопинга, но и хороший инструмент повышения доли повторных покупок, ориентированный на часто летающих пассажиров, - отметили в аэропорту Шереметьево.

Эксперты уверены, что формат будет пользоваться популярностью, главное предложить покупателю хороший ассортимент и дополнительные скидки.

ИСТОЧНИК KP.RU