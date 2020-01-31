После скандала с поздравлением блокадников глава Горсовета Керчи написала заявление об отставке

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:44:23+03:00

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Поздравление ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками закончилось отставкой председателя городского совета Керчи Маи Хужиной. Она написала заявление и подала руководству. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС.

Скандал разразился после того, как стало известно, что чиновники поздравили 11 блокадников хлебом. Ветеранам подарили медали и батон. Когда отчет о "праздничном мероприятии" сами же чиновники опубликовали в Интернете, среди крымчан поднялась волна возмущения. Подарок ветеранам на фоне чиновниц, пришедшей к блокадникам в шубах, выглядел слишком "контрастным".

Хотя сами ветераны со слов чиновницы не почувствовали себя оскорбленными. Дочь одной из ветеранов рассказала, что ее матери Евгении Прошиной подарили большой букет цветов, медаль и пирог. Хлеб был по задумке чиновников скорее символом, и принимали блокадники его с благодарностью, как писала Хужина в фейсбуке.

Глава Крыма потребовал уволить чиновниц, поздравивших ветеранов хлебом.

ИСТОЧНИК KP.RU