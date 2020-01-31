Чудовище: необычное существо с пастью и щупальцами выловили из воды

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:31:57+03:00

Одни уверены, что это мутировавший осьминог, а другие настаивают на инопланетном происхождении существа

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В Сети обсуждают ролик, на котором запечатлено настоящее морское чудовище. Необычное существо выловили из воды, но с уверенностью сказать кто это, не представляется возможным.

С одной стороны существо похоже на осьминога, так как имеет щупальца. Возможно произошла мутация, поэтому голова стала огромной, появился чудовищный рот и дыхательные отверстия на месте глаз.

Кто-то из пользователей усмотрел сходство с кальмаром, но большинство уверены – речь идет о представителе внеземных цивилизаций.

По некоторым данным, существо было выловлено на Кони-Айленде в Нью-Йорке, хотя географическая привязка тоже не смогла пролить свет на родословную морского жителя.

«Все равно кто это, но выглядит пугающе», - цитирует Пятый канал слова пользователей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757910" frameborder="0"></iframe> Морское чудовище с пастью и щупальцами.

ИСТОЧНИК KP.RU