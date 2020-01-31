Чудовище: необычное существо с пастью и щупальцами выловили из воды
В Сети обсуждают ролик, на котором запечатлено настоящее морское чудовище. Необычное существо выловили из воды, но с уверенностью сказать кто это, не представляется возможным.
С одной стороны существо похоже на осьминога, так как имеет щупальца. Возможно произошла мутация, поэтому голова стала огромной, появился чудовищный рот и дыхательные отверстия на месте глаз.
Кто-то из пользователей усмотрел сходство с кальмаром, но большинство уверены – речь идет о представителе внеземных цивилизаций.
По некоторым данным, существо было выловлено на Кони-Айленде в Нью-Йорке, хотя географическая привязка тоже не смогла пролить свет на родословную морского жителя.
«Все равно кто это, но выглядит пугающе», - цитирует Пятый канал слова пользователей.
Морское чудовище с пастью и щупальцами.
ИСТОЧНИК KP.RU