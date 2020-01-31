2020-01-31T08:31:57+03:00
Дом. Семья

Чудовище: необычное существо с пастью и щупальцами выловили из воды

Одни уверены, что это мутировавший осьминог, а другие настаивают на инопланетном происхождении существа
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Настоящее чудовище выловили из водыНастоящее чудовище выловили из воды
Изменить размер текста:

В Сети обсуждают ролик, на котором запечатлено настоящее морское чудовище. Необычное существо выловили из воды, но с уверенностью сказать кто это, не представляется возможным.

С одной стороны существо похоже на осьминога, так как имеет щупальца. Возможно произошла мутация, поэтому голова стала огромной, появился чудовищный рот и дыхательные отверстия на месте глаз.

Кто-то из пользователей усмотрел сходство с кальмаром, но большинство уверены – речь идет о представителе внеземных цивилизаций.

По некоторым данным, существо было выловлено на Кони-Айленде в Нью-Йорке, хотя географическая привязка тоже не смогла пролить свет на родословную морского жителя.

«Все равно кто это, но выглядит пугающе», - цитирует Пятый канал слова пользователей.

Морское чудовище с пастью и щупальцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Богатейший человек мира заработал за 15 минут 13 миллиардов долларов
Чудовище: необычное существо с пастью и щупальцами выловили из воды
В бундестаге рассказали, как НАТО обмануло Советский Союз при Горбачеве
ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за «китайского» коронавируса
Названы наиболее опасные для детей регионы
После скандала с поздравлением блокадников глава Горсовета Керчи написала заявление об отставке
В аэропортах появятся онлайн-магазины duty free
Женщина, обвинившая Трампа в сексуальном насилии в раздевалке, требует предоставить его ДНК
В Госдепе США рекомендовали американцам отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса
Киевский политолог считает, что России нужно сформулировать к Украине «жесткие требования»
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Индии мужчина взял в заложники 23 ребенка
Дуров рассказал об опасностях приложения WhatsApp
Депутат Рады: Делегаты Киева в ПАСЕ «лезут в мятый костюм Порошенко»