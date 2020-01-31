В Госдуме предложили обеспечить студентов бесплатным питанием

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:00:31+03:00

Это будет существенной поддержкой для обучающихся

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В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием студентов-очников российских вузов. Соответствующее предложение было направлено на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Инициатива принадлежит депутату Василия Власову и в своем обращении парламентарий отмечает, что данная мера станет существенно поддержкой для российских студентов.

Студенты-очники проводят в учебном заведении практически целый день, а в общежитиях не всегда есть возможность приготовить себе еду. Поэтому питание в вузе может являться единственным правильным приемом пищи.

В некоторых учебных заведениях подобная практика уже введена. Бесплатную еду получают студенты из социально незащищённых слоёв населения, но чтобы реализовать данную льготу, нужно собрать большое количество подтверждающих документов.

- Считаю необходимым и возможным обеспечить бесплатное горячее питание для студентов очной формы обучения в государственных вузах, - цитирует письмо RT.

Ранее президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заверил, что с нового учебного 2020-го года всем школьникам будет предоставляться горячее питание.

Получать льготу смогут воспитанники 1-4 классов. Тем временем две трети родителей недовольны качеством питания детей в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU