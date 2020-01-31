2020-01-31T10:22:55+03:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у "Апабанка"

По информации регулятора, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Центробанк отозвал лицензию у "Апабанка"Центробанк отозвал лицензию у "Апабанка"Фото: Анастасия Осипова
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С 31 января текущего года Центробанк отозвал лицензию у АО "Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "Апабанк".

По информации регулятора, причиной стало то, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов.

Уточняется, что банк завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

По информации регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том. что в конце прошлого года Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка», зарегистрированного в Белгородской области. "Осколбанк" занимал банк на 1 октября 319-е место в банковской системе России. Причиной отзыва лицензии стало "неисполнение федеральных законов", неоднократном нарушении в течение одного года статей 6 и 7 Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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