Индекс счастья россиян упал до шестилетнего минимума

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:07:14+03:00

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Россияне оказались менее счастливы, чем в целом люди по всему миру. Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» проанализировали, как изменился индекс счастья за последние годы и каково соотношение показателей отдельных стран в общемировыми тенденциями.

В России в 2019 году, когда проходил опрос, счастливыми себя назвали только 42 процента людей. Несчастны 18 процентов. Разница этих двух показателей и есть тот самый индекс счастья – в России он 24 п.п. Это почти вдвое ниже общемирового показателя – 48 п.п, - приводит результаты исследования «Ведомости».

Индекс счастья в России в 2019 году оказался самым низким за последние шесть лет. Он повторяет "минимум", установленный в стране в 2013 году.

Предыдущий опрос проходил в России в 2017 году, тогда счастливыми себя назвали больше половины людей - индекс счастья впервые превысил общемировой, 50 п.п.

Аналогичный опрос проводят и специалисты ВЦИОМ. Они тоже зафиксировали, что в стране стало меньше людей, которые ощущают себя счастливыми.

Самыми счастливыми оказались жители Колумбии, Индонезии и Эквадора.

ИСТОЧНИК KP.RU