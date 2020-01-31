2020-01-31T10:19:14+03:00
Общество

Вслед за отставкой губернатора Чувашии распустили правительство республики

Такое решение принял врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врио главы региона поблагодарил министров за работу и пообещал, что с некоторыми продолжат работу Фото: www.cap.ruВрио главы региона поблагодарил министров за работу и пообещал, что с некоторыми продолжат работу Фото: www.cap.ru
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Правительство Чувашии отправили в отставку. Указ 31 января подписал временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев. Его назначил на эту должность президент Владимир Путин после того, как объявили об отставке Михаила Игнатьева.

Бывший глава Чувашии успел только за последние недели отличиться сразу в нескольких скандальных историях. Сначала он "посоветовал" журналистам "мочить коллег" за критику властей региона. А потом в Сеть попало видео, на котором Игнатьев заставляет сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины.

Николаев роспуск регионального правительства назвал "необходимой процедурой", учитывая события, происходящие в республике.

- Но при этом я попросил бы всех исполнять свои обязанности до новых решений. Потому что я думаю, что в ближайшее время мы будем вместе консультироваться. Очевидно, со многими из вас мы продолжим дальнейшую работу, – сказал Олег Николаев. Его заявление приведено на сайте правительства.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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