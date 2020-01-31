2020-01-31T10:35:51+03:00
Происшествия

В Подмосковье безработную женщину ограбили на 3 миллиона рублей

Злоумышленник похитил у пострадавшей пять шуб, коллекционные серебряные монеты и часы "Сhopard"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Подмосковье безработную женщину ограбили на 3 миллиона рублейВ Подмосковье безработную женщину ограбили на 3 миллиона рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковном Красногорске 54-летнюю безработную женщину ограбили на 3 миллиона рублей.

Злоумышленник проник в таунхаус пострадавшей, когда ее не было дома, через окно и похитил коллекционные серебряные монеты, пять шуб и часы "Сhopard".

На данный момент правоохранительные органы занимаются поиском преступника. Также отмечается, что квартира системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией не была оборудована.

По данному преступлению проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве у безработной женщины похитили 20 млн рублей. Ограбление произошло в поселении Сосенское, поселок Коммунарка. Пострадавшей оказалась безработная москвичка 1973 года рождения. Неизвестный в подъезде дома напал на женщину, выхватил у нее сумку с 20 миллионами рублей и скрылся в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Подмосковье безработную женщину ограбили на 3 миллиона рублей
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