Пост вдовы баскетболиста Брайанта в инстаграм отметили больше 9 миллионов человек за сутки
За сутки обращение жены Коби Брайанта, Ванессы, к подписчикам в инстаграм отметили «лайком» больше 9 миллионов пользователей. Женщина несколько дней хранила молчание - в авиакатастрофе погибли два близких ей человека – муж, пятикратный чемпион NBA Кобе Брайант, и дочь Джанна. В вертолете, который разбился, по предварительной версии, зацепившись за скалу, находились девять человек. Все погибли.
Ванесса поблагодарили всех за молитвы и слова поддержки. Она призналась, что ей не хватает слов, чтобы описать свою боль. У нее остались три дочери от Коби Брайанта.
В Лос-Анжелесе и других городах в честь погибшего баскетболиста, на рекламных щитах размещают фотографии Брайанта, сотни людей собрались вместе, чтобы почтить память спортсмена. Соболезнования семье погибших принесли звезды спорта, шоу-бизнеса, а также политики, в том числе бывший президент США Барак Обама.
Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант разбился недалеко от Лос-Анджелеса..По данным СМИ, на борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена Джианна Мария. Она тоже не выжила
ИСТОЧНИК KP.RU