Пост вдовы баскетболиста Брайанта в инстаграм отметили больше 9 миллионов человек за сутки

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:45:59+03:00

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За сутки обращение жены Коби Брайанта, Ванессы, к подписчикам в инстаграм отметили «лайком» больше 9 миллионов пользователей. Женщина несколько дней хранила молчание - в авиакатастрофе погибли два близких ей человека – муж, пятикратный чемпион NBA Кобе Брайант, и дочь Джанна. В вертолете, который разбился, по предварительной версии, зацепившись за скалу, находились девять человек. Все погибли.

Ванесса поблагодарили всех за молитвы и слова поддержки. Она призналась, что ей не хватает слов, чтобы описать свою боль. У нее остались три дочери от Коби Брайанта.

vanessabryant Обращение жены Коби Брайанта, Ванессы

В Лос-Анжелесе и других городах в честь погибшего баскетболиста, на рекламных щитах размещают фотографии Брайанта, сотни людей собрались вместе, чтобы почтить память спортсмена. Соболезнования семье погибших принесли звезды спорта, шоу-бизнеса, а также политики, в том числе бывший президент США Барак Обама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757012" frameborder="0"></iframe> Пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант разбился недалеко от Лос-Анджелеса..По данным СМИ, на борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена Джианна Мария. Она тоже не выжила

ИСТОЧНИК KP.RU