"Велика как никогда": В Германии заявили о возросшей военной мощи России
По словам экспертов, с 2008 года Москва повысила расходы на оборону и количество военных учений
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Немецкое издание Die Welt пишет о том, что за последние 12 лет значительно возросла военная мощь России.
Эксперты пишут, что с 2008 года Москва повысила расходы на оборону и количество военных учений.
По мнению авторов статьи, Россия на сегодняшний день способна проводить войны в соседних регионах и одновременно присутствовать в Сирии и на Украине.
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ИСТОЧНИК KP.RU