"Велика как никогда": В Германии заявили о возросшей военной мощи России

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:13:53+03:00

По словам экспертов, с 2008 года Москва повысила расходы на оборону и количество военных учений

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Немецкое издание Die Welt пишет о том, что за последние 12 лет значительно возросла военная мощь России.

Эксперты пишут, что с 2008 года Москва повысила расходы на оборону и количество военных учений.

По мнению авторов статьи, Россия на сегодняшний день способна проводить войны в соседних регионах и одновременно присутствовать в Сирии и на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU