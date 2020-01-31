Министерство образования открыло горячую линию для российских студентов в Китае
Минобрнауки России создало горячую линию для российских студентов, находящихся на территории Китая, из-за эпидемии коронавируса нового типа, сообщила пресс-служба Министерства.
- Минобрнауки России запускает горячую линию для граждан РФ, обучающихся в университетах Китайской Народной Республики, и их родителей, - сказано в заявлении ведомства.
При необходимости студенты могут обращаться по телефону +7 495 198 00 99 или по адресу электронной почты line2020@minobrnauki.gov.ru.
Напомним, что вспышка пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что по данным постпреда Китая при ООН, уже удалось спасти более 130 человек. При этом скончались 170, а заражены около восьми тысяч.
Также на сайте писали о сообщении ООН, в котором говорилось, что в Германии, Японии и Вьетнаме зафиксировали случаи передачи вируса от человека к человеку.
Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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