Министерство образования открыло горячую линию для российских студентов в Китае

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:22:02+03:00

Минобрнауки России запускает горячую линию для граждан России, обучающихся в университетах Китая, и их родителей Фото: REUTERS

Учащиеся и их родители могут обращаться по номеру +7 495 198 00 99 и писать на ведомственную почту line2020@minobrnauki.gov.ru

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Минобрнауки России создало горячую линию для российских студентов, находящихся на территории Китая, из-за эпидемии коронавируса нового типа, сообщила пресс-служба Министерства.

- Минобрнауки России запускает горячую линию для граждан РФ, обучающихся в университетах Китайской Народной Республики, и их родителей, - сказано в заявлении ведомства.

При необходимости студенты могут обращаться по телефону +7 495 198 00 99 или по адресу электронной почты line2020@minobrnauki.gov.ru.

Напомним, что вспышка пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по данным постпреда Китая при ООН, уже удалось спасти более 130 человек. При этом скончались 170, а заражены около восьми тысяч.

Также на сайте писали о сообщении ООН, в котором говорилось, что в Германии, Японии и Вьетнаме зафиксировали случаи передачи вируса от человека к человеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757754" frameborder="0"></iframe> Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU