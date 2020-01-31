"Осуждаем подобные издевательства": В МИД Болгарии прокомментировали осквернение памятника советскому солдату
Ранее в болгарском Пловдиве вандалы осквернили памятник «Алёша»
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В болгарском Министерстве иностранных дел прокомментировали осквернение вандалами памятника «Алёша» на холме Бунарджик. Он был воздвигнут в честь советских солдат — освободителей.
- Принципиальная позиция МИД — осуждать издевательство над памятниками, которое не соответствует демократическим ценностям нашей страны, - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU