Илон Макс написал песню из двух предложений

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:56:50+03:00

Это первая танцевальная композиция бизнесмена, до этого у него уже был опыт написания рэп-песни

Изменить размер текста: A A

Бизнесмен Илон Маск открывает в себе новые грани таланта. Глава компаний Tesla и SpaceX уже является одним из самых богатых людей США и вряд ли нуждается в еще большей известности. Но оказалось, Макс мечтает, чтобы мир узнал его не только как изобретателя и успешного предпринимателя, но и как музыканта.

Он выложил в твиттер запись своей первой танцевальной песни. Композиция «Don't Doubt ur Vibe» («Не сомневайся в своих эмоциях») опубликована на Soundcloud. Поклонникам долго запоминать слова не придется – всю первую половину песни Маск, который стал автором музыки и текста песни, повторяет предложение из названия. Во второй части слушателей ожидает сюрприз – в песне появляется второе предложение – «Because it's true» («Потому что это правда».

- Это песня сложная, - пошутил в твиттер Макс.

Бизнесмен и теперь еще и певец опубликовал несколько снимков из студии звукозаписи.

В начале января Илон Маск отличился как неплохой танцор на презентации внедорожника.

Илон Маск записал первую танцевальную песню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753461" frameborder="0"></iframe> Танец Илона Маска на открытии завода Tesla в Шанхае.

ИСТОЧНИК KP.RU