Илон Макс написал песню из двух предложений
Бизнесмен Илон Маск открывает в себе новые грани таланта. Глава компаний Tesla и SpaceX уже является одним из самых богатых людей США и вряд ли нуждается в еще большей известности. Но оказалось, Макс мечтает, чтобы мир узнал его не только как изобретателя и успешного предпринимателя, но и как музыканта.
Он выложил в твиттер запись своей первой танцевальной песни. Композиция «Don't Doubt ur Vibe» («Не сомневайся в своих эмоциях») опубликована на Soundcloud. Поклонникам долго запоминать слова не придется – всю первую половину песни Маск, который стал автором музыки и текста песни, повторяет предложение из названия. Во второй части слушателей ожидает сюрприз – в песне появляется второе предложение – «Because it's true» («Потому что это правда».
- Это песня сложная, - пошутил в твиттер Макс.
Бизнесмен и теперь еще и певец опубликовал несколько снимков из студии звукозаписи.
В начале января Илон Маск отличился как неплохой танцор на презентации внедорожника.
Илон Маск записал первую танцевальную песню.
Танец Илона Маска на открытии завода Tesla в Шанхае.
ИСТОЧНИК KP.RU