Германия: запуск "Северного потока - 2" планируется не позднее I квартала 2021 года

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:52:32+03:00

Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр

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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что ФРГ ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток - 2" и его успешный запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года.

- Реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года, - рассказал посол.

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ИСТОЧНИК KP.RU