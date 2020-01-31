Германия: запуск "Северного потока - 2" планируется не позднее I квартала 2021 года
Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр
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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что ФРГ ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток - 2" и его успешный запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года.
- Реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года, - рассказал посол.
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ИСТОЧНИК KP.RU